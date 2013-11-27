НБУ: Продление срока продажи валютной выручки стабилизирует гривну

Об этом в эфире телеканала БТБ заявила заместитель директора департамента методологии денежно-кредитной политики – начальник управления методологии валютного регулирования Национального банка Украины Людмила Чепинога.

«Мы продлили действие этого постановления исключительно потому, что, учитывая тот анализ, который был проведен за последний год по внедрению этого инструмента, и тот анализ, который мы получили по продаже иностранной валюты на межбанковском валютном рынке, показали положительную динамику его функционирования. Тем более, что введение такого инструмента значительно снизило спрос на иностранную валюту на межбанковском валютном рынке. Поэтому Национальный банк ввел эту норму еще на полгода», - сказала она.

Между тем Чепинога отметила, что продление действия указанной нормы наряду с другими мероприятиями НБУ обеспечило стабильность на валютном рынке, в т.ч. ритмичность притока валюты.

Также, по словам представителя регулятора, эта норма не мешает рыночным эффектам колебаний спроса и предложения, которые определяют уровень и динамику обменного курса гривны.

«Она позволяет сохранить ценовую стабильность, улучшает рыночные ожидания, расширяет ресурсную базу банков, уменьшает стоимость средств, а также способствует снижению уровня долларизации и росту доверия к гривне», - добавила она.

Эксперт также напомнила, что норма об обязательной продаже валютной выручки экспортерами является мировой практикой и существует в таких странах, как Бразилия, Аргентина и Китай.

Комментируя механизм действия нормы, она отметила, что когда иностранная валюта поступает на корреспондентский счет банка, то уполномоченный банк, который осуществляет функцию контроля за такими операциями, самостоятельно перечисляет эти средства на распределительный счет. После этого он осуществляет 50 % продажи иностранной валюты, и уже на текущие счета предприятия поступает 50 % выручки в иностранной валюте, а 50 % - в национальной валюте.