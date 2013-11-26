Генконсульство Польши в Виннице начало выдачу шопинг-виз

Генеральное консульство Республики Польша в Виннице объявило о начале выдачи шопинг-виз.

Как говорится в сообщении Секретариата ГК РП в Виннице, которое имеется в распоряжении УНИАН, граждане Украины, официально зарегистрированные на территории Черновицкой, Винницкой, Хмельницкой и Житомирской областей могут подавать документы на получение визы с целью закупочного туризма.

«Первая такая виза - краткосрочная с одним въездом и выдается на 7 дней. Для этого, кроме анкеты, фото и паспорта, следует подать ходатайство в консульство. Формуляр ходатайства выдается в консульстве или пункте приема анкеты бесплатно. Также можно перепечатать с официальной веб-страницы консульства, воспользовавшись закладкой ”визовые анкеты”», - говорится в сообщении.

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В ГК РП в Виннице сообщили, что следующая виза будет многократной, со сроком действия до одного года. «Основанием к получению многократной годовой визы в рамках закупочного туризма в Польше будет представление оригинала именного товарного чека (счета, фактуры), подтверждающих совершение покупки на территории Республики Польша в период действия предыдущей визы», - сказано в сообщении.

Прием документов проходит в Генеральном консульстве РП в Виннице после регистрации визовой анкеты в системе e-konsulat, или же через Пункты приема визовых анкет в Польшу в Житомире, Виннице, Хмельницком или же Черновцах.

Как сообщал УНИАН, Генеральное Консульство Республики Польша, обслуживающее Винницкую, Хмельницкую и Житомирскую области открылось в Виннице 5 февраля 2010 года. С сентября 2013 года консульство обслуживает также Черновицкую область.

По итогам 2013 года планируется выдать около 60 тыс. виз, рост по сравнению с 2012 годом составит около 30%.