Официальный курс валют на 26 ноября

Нацбанк установил курс гривни

Cогласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 26 ноября Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: По теме: Совет Нацбанка допускает ускоренную денежную эмиссию 100 USD США – 799.3000 (на 25 ноября – 799.3000) 100 EUR – 1080.1740 (на 25 ноября – 1080.4937) 10 RUR – 2.4389 (на 25 ноября – 2.4291) Все курсы валют на 26 ноября

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter