Официальный курс валют на 26 ноября

20:40, 25 ноября 2013
Общество
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Нацбанк установил курс гривни

Курс валют НБУ

Cогласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 26 ноября Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 799.3000 (на 25 ноября – 799.3000)

100 EUR – 1080.1740 (на 25 ноября – 1080.4937)

10 RUR – 2.4389 (на 25 ноября – 2.4291)

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