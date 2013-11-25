Официальный курс валют на 26 ноября
20:40, 25 ноября 2013Общество
1105 0
Нацбанк установил курс гривни
Курс валют НБУ
Cогласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 26 ноября Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
По теме: Совет Нацбанка допускает ускоренную денежную эмиссию
100 USD США – 799.3000 (на 25 ноября – 799.3000)
100 EUR – 1080.1740 (на 25 ноября – 1080.4937)
10 RUR – 2.4389 (на 25 ноября – 2.4291)
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter