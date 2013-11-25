Политолог объяснил причины затягивания евроинтеграции Украины

Однако, эксперты далеки от мнения, что вопрос может быть решен положительно языком ультиматумов. Такой точки зрения придерживается руководитель Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко.

Эксперт считает, что Соглашение об ассоциации с ЕС еще может быть подписано в ходе Вильнюсского саммита. Однако для этого теперь уже Европа должна выполнить требования Украины. А именно – выделить достаточные средства для компенсации экономических рисков от усугубления торговых отношений с Россией и другими странами Таможенного Союза.

«Президент продолжает вести переговоры с Европой. Если ЕС предложит компенсации, Соглашение будет подписано. Если нет – Украина возьмет паузу и минимизирует торговые риски с Москвой. Это вполне логично и понятно. Это – вопрос политической и экономической целесообразности», - говорит эксперт.

Фесенко добавил, что Европа не хочет платить деньги Украине, а потому правительство было вынуждено приостановить евроинтеграционный процесс.

В свою очередь, оппозиционеры попросту не могли не воспользоваться ситуацией. «Для них – это шанс поднять свои рейтинги. Они играют на амбициях людей, как с детьми, у которых отобрали игрушку», - говорит аналитик.

Владимир Фесенко отметил также, что евромайданы, как внутри страны, так и за ее пределами, ЕС использует как фактор давления на правительство и Президента Януковича. «Однако, не думаю, что эти акции сыграют решающую роль. Правительство не станет рисковать экономикой страны, разрушение которой будет чревато куда более мощной волной социального недовольства, которая захлестнет всю страну», - считает Владимир Фесенко.