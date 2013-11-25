На Одессу надвигается мощный циклон

Синоптики предупреждают: в Одессу идет непогода — заморозки и шквальные ветры. А из-за тумана, который несколько дней окутывает город, уже начались перебои в работе городского аэропорта. По сообщению встречающих, рейсы в среднем задерживаются на полтора‑два часа, пишет "Сегодня".

В пресс-службе предприятия информацию подтвердили: «Аэропорт в условиях тумана задерживает несколько рейсов, но мы ожидаем, что к обеду туман рассеется и мы сможем принять самолеты, — сказала пресс-секретарь аэропорта Мария Попович. Тем временем туман над аэровокзалом так и не рассосался. Вчера одесский аэропорт не смог вовремя принять внутренний рейс из «Борисполя» и международные из Стамбула и Варшавы. Вынуждены были кружить над аэродромом и московские самолеты из «Домодедово» и «Внуково».

Читайте также: Из-за плотного тумана футболисты "Днепра" не смогли попасть в Одессу

По данным синоптиков, на Одесскую область надвигается штормовой фронт. А по данным гидрометцентра Черного и Азовского морей, на этой неделе над городом ожидается шквальный порывистый ветер и снижение температуры до 4 градусов ниже нуля.

«Ожидается смещение циклона через юг Украины, что будет сопровождаться крайне неблагоприятными погодными условиями. Мы находимся под передней частью ложбины циклона, так что пока в Одессе будут сохраняться туманы, связанные со смещением теплой влажной воздушной массы. Ближайшие дни в Одессе будут дожди, а похолодает в последние дни месяца. Правда, морозы будут относительно несильные — до пяти градусов ниже нуля», — рассказала синоптик Лионелла Белодонова. В ГСЧС говорят, что к ухудшению погодных условий готовы и в любой момент могут развернуть стационарные пункты обогрева.