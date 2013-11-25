Обновленный «Киевский форум» стартует уже в декабре

Социальное ток-НЕшоу «Киевский форум» вернется на телеэкраны киевлян уже в декабре.

Автор и ведущая проекта Рена Назарова считает, что на фоне стагнации общественно-политической ситуации в Киеве существование постоянно действующей дискуссионной площадки для киевской общины крайне необходимо.

Отныне телепрограмма будет не только освещать актуальные киевские проблемы, но и способствовать их решению через формирование общественного мнения, сплочение киевского социума и восстановление реального местного самоуправления в столице.

Обновленный «Киевский форум» будет выходить каждый вторник в 19.30 на телеканале ZIK (http://www.zik.ua/tv). Первый выход программы планируется уже 10 декабря.

Тема эфира: "Быть ли киевскому Майдану?"

Неизменный лозунг форума: «Судьба нашего города - только в наших руках».

Желающие принять участие в передаче могут обращаться по адресу электронной почты info@kiev-forum.org или звонить по номеру (097) 905-25-95 (координатор проекта Гуля Соколова).