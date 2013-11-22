Двойное пополнение в сети «Фокстрот»

В Киеве начнут функционировать два новых супермаркета «Фокстрот»: на левом берегу – в ТРЦ «Sky Mall» и на правом берегу – в ТРЦ «Art Mall»

19-22 декабря 2013 года состоится торжественное открытие нового торгового представительства ведущего национального ритейлера. ТРЦ «Sky Mall» на проспекте Генерала Ватутина, 2-т был выбран для расположения магазина «Фокстрот», так как это один из крупнейших торговых центров в Киеве и один из наиболее посещаемых в Украине.

В новом супермаркете «Фокстрот» общей площадью 2000 кв.м. на протяжении 4-х дней в честь открытия будут действовать праздничные скидки и специальные предложения*. И всех посетителей: от мала до велика будут ждать новогодние сюрпризы и сказочное настроение.

Продолжит череду киевских открытий в марте 2014 года супермаркет «Фокстрот» в инновационным формате «Shop-in-shop» общей площадью 2000 кв.м. Это первый подобный объект на рынке БТиЭ в Киеве и представлен он будет в ТРЦ «Art Mall» на ул. Заболотного, 37.

В центре «Art Mall» шопинг и развлечения, аналогов которым в Украине нет, возведены в ранг искусства. Потому это идеальное место для реализации уникального формата «Магазин в магазине». Современна потребительская техника и электроника мировых производителей давно перестали быть просто предметом обихода – это, действительно, в своем роде, произведения искусства. Киевляне получат удовольствие от знакомства лицом к лицу с ведущими торговыми марками, такими как Samsung, Sony, Microsoft, Philips и другими, ограненными в отдельные бутики рядом с мульти-брендовой торговой площадью на территории магазина «Фокстрот». Посетители также смогут получить исчерпывающую консультацию непосредственно от представителя бренда и стать участниками дегустаций, демонстраций и мастер-классов, которые регулярно будут проводиться в новоформатном супермаркете бытовой техники и электроники.

- Открытый нами первый в Украине «Shop-in-shop» во Львове показал увеличение количества реализованной продукции на треть по сравнению с аналогичным периодом 2012 года. Опросы покупателей и коммуникации с вендорами также свидетельствуют о том, что новый формат пришелся всем по душе. В связи с этом было принято решение распространять этот передовой опыт, делая процесс покупки еще комфортнее, - сообщил Вячеслав Поврозник, исполнительный директор торговой сети «Фокстрот. Техника для дома».

Справка:

«Фокстрот» первым в секторе БТиЭ внедрил инновационный ритейл-формат «Shop-in-shop» в своем львовском гипермаркете в мае 2013 года. Суть концепции «Магазин в магазине» – на территории супермаркета в рамках единой мульти-брендовой торговой площади создаются моно-брендовые островки. Каждый такой фирменный бутик имеет собственного специалиста, который не только предоставляет углубленную консультацию по представленным продуктам, но и демонстрирует их в действии.

Торговая сеть ТМ «Фокстрот. Техника для дома» является лидером** рынка Украины в сегменте розничных продаж электроники и бытовой техники. Первый магазин торговой сети был открыт в 1994 году, и по состоянию на ноябрь 2013 в Украине насчитывается 230 супермаркетов ТМ «Фокстрот. Техника для дома». Магазины представлены в 113 областных и районных центрах Украины, при этом их общая торговая площадь составляет более 310 000 кв. м. Согласно рейтингу, составленному аудиторской компанией Deloitte&Touche, торговая сеть ТМ «Фокстрот. Техника для дома» входит в число 500 крупнейших компаний Центральной и Восточной Европы. С 2010 года торговая сеть ТМ «Фокстрот. Техника для дома» является членом-участником «Euronics» - самой большой закупочной группы электроники и бытовой техники, представленной в 30 странах Европы.

* Условия предоставления праздничных скидок и подробности касательно специальных предложений узнавайте у продавцов-консультантов ТМ «Фокстрот техника для дома».

** по данным GFK, 2012.