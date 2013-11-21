Количество отдыхающих в Крыму украинцев за 5 лет снизилось на 8%

За последние 5 лет количество граждан Украины отдыхающих на курортах Автономной Республики Крым снизилось на 8,2%, в то время как доля иностранных туристов постоянно растет.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства курортов и туризма (Минкурортов) Крыма со ссылкой на начальника управления финансов и экономического анализа министерства Юлию Мартыненко.

Абсолютные цифры в сообщении не указаны.

По данным Мартыненко, за последние 5 лет существенно выросло количество отдыхающих в Крыму граждан ЕС: Германии и Великобритании – в 2 раза, а Турции – на 40%.

Кроме того, ежегодно наблюдается тенденция увеличения количества прибывших туристов из России и Беларуси.

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По информации Мартыненко, доля туристов из стран СНГ за прошедшие 5 лет выросла на 8,6%. В частности, количество отдыхающих в Крыму граждан России выросло на 26,1%, Белоруссии - на 4%.

Также пресс-служба Минкурортов сообщила, что с начала текущего года и по состоянию на 20 ноября в Крыму отдохнуло 5,8 млн человек, что на 3,2% меньше, чем за аналогичный период рекордного 2012 года.

Как сообщал УНИАН, в конце августа министр курортов и туризма АР Крым Александр Лиев заявил, что в текущем году по сравнению с прошлым сокращение туристического потока граждан Украины на полуостров составило 4,7%. При этом он отметил, что по сравнению с прошлым годом наблюдается значительный рост потока туристов из России (на 12%), а также европейских стран. При этом Лиев прогнозировал, что в 2013 году туристический поток из стран ЕС в Крым достигнет полумиллиона человек.