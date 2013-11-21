В 2013 году Украина ни разу не закупала ядерное топливо Westinghouse

Все закупки на общую сумму $423,912 млн. были произведены у российской компании «ТВЭЛ».

Между тем, за аналогичный период 2012 г., Украина закупила СЯТ на общую сумму $466,224 млн, в том числе у российского ОАО «ТВЭЛ» - на $421,245 млн, а у компании Westinghouse - на $44,979 млн.

Снижение объемов закупок американского топлива связано с тем, что его использование на АЭС Украины запрещено Государственной инспекцией ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ).

Это решение было принято регулятором из-за проблем с топливом Wesitnghouse, выявленных по итогам ремонтных кампаний на втором и третьем энергоблоках Южно-Украинской АЭС в 2012 и 2013 годах.

В мае 2013 г. Государственная финансовая инспекция Украины оценила убытки НАЭК «Энергоатома» от эксплуатации американского топлива в 114,4 млн. грн. Между тем, Главный инспектор по ядерной и радиаиционной безопасности Украины Михаил Гашев оценил ущерб от эксплуатации ядерного топлива Westinghouse в $175 млн.