В подкомитете ВР прокомментировали закупки Минздравом «скорых»

По мнению депутата Гориной, Минздрав хорошо подготовился к закупке «скорых». - В силу того, что Минздрав постоянно находится под пристальным вниманием общественности, под, как говорится, колпаком оппозиции, там очень хорошо готовятся ко всему и делают правильные шаги, - считает депутат.

Напомним, в ноябре Минздрав определил, кто поставит в Украину «скорые». Победу в тендере одержали 3 украинских производителя, которые поставят автомобили с преимущественно европейским (Италия, Испания, Германия), американским и японским оборудованием. По словам Ирины Гориной, высокое качество автомобилей и оборудования необходимо, причем Минздраву надо проявлять комплексный подход, учитывая показатели смертности и времени приезда «скорых» в регионах.

Также Ирина Горина прокомментировала обвинения оппозиции по поводу проведенной Минздравом закупки «скорых»:

- Это далеко не первый прецедент, когда говорят, что что-то не так. Если разобраться в теме, то оппозиция постоянно кричит. Это ее работа. Но я думаю, что здесь как раз вопрос правильно решается… Негатив, который идет со стороны оппозиции – он постоянно будет. Но это не означает, что Минздраву надо не выполнять свои функции, - полагает депутат.