НБУ: в течение года банкам вернули проблемные кредиты на 15 млрд грн

Это обеспечивает устойчивость банковской системы и расширение ее возможностей по кредитованию экономики — заявил в эксклюзивном интервью агентству «Интерфакс Украина» глава НБУ Игорь Соркин.

«НБУ провел значительную работу по совершенствованию законодательства и нормативно-правовой базы, направленной на создание условий для эффективной работы банков с проблемной задолженностью, в том числе по списанию безнадежной задолженности с балансов банков. Объем списаний на сегодня составил 63 млрд грн, в том числе, в 2013 году - 16 млрд грн. Снижение уровня проблемной задолженности в балансах банков способствует уменьшению нагрузки на их капитал, расширению возможностей для кредитования экономики, улучшению показателей работы банковской системы», — сказал Соркин.

Руководитель НБУ прогнозирует, что в дальнейшем доля проблемных кредитов в портфелях банков продолжит снижаться. В течение нынешнего года, по словам Соркина, банкам удалось благодаря эффективной работе с проблемными заемщиками вернуть почти 15 млрд грн.

Глава НБУ добавил, что регулятор намерен продолжить работу над совершенствованием законодательства, которое позволит повысить надежность и обеспечит устойчивость банковской системы.

«НБУ продолжает работу по совершенствованию законодательства, направленную на повышение уровня стабильности банковской системы и ее способности противостоять возникающим вызовам, а также на усиление ее роли в активизации развития экономики. Будет продолжена работа в направлении последующего усиления требований к размеру капитала банков, необходимого для покрытия рисков. НБУ также работает над дальнейшим совершенствованием подходов к оценке кредитных рисков и формированию резервов под такие риски», — рассказал в интервью руководитель Национального банка.