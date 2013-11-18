НБУ: украинцы начали нести в банки "подматрасные" сбережения

Об этом сообщил директор департамента по управлению валютным резервом и осуществлению операций на открытом рынке НБУ Александр Дубыхвост, пишет ΖΝ.UA.

"Более того, если за 10 месяцев а в прошлом году чистый спрос населения на валюту на наличном рынке составил 8,5 млрд долл., то в текущем году - 1,2 млрд. А объем валютных кредитов населения уменьшился на 12,3 млрд грн. в эквиваленте, то есть на 1,5 млрд. долл.. И за этот же период у нас почти на 4 млрд грн. (то есть на 0,5 млрд долл.) был прирост валютных вкладов. То есть население почти в два раза больше принесло в банки (валюты), чем купило. Это свидетельствует, что люди начали "подматрасные" сбережения нести в банковскую систему", - отметил Дубыхвост.

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Представитель НБУ констатировал, что если в 2012 году в сентябре-октябре рост депозитной базы банков обеспечивали исключительно валютные вклады, то в текущем году 92% прироста вкладов - гривневые депозиты. Кроме того, по словам Дубихвоста, с 1 января 2010 года объем валютных кредитов населения уменьшился более чем на 100 млрд грн., сейчас же они составляют около 71 млрд грн.

"То есть в 2,5 раза уменьшился риск физлиц, уменьшился риск банковской системы. Это свидетельствует о том, что система стала более стабильной", - прокомментировал директор департамента по управлению валютным резервом и осуществлению операций на открытом рынке НБУ.

В свою очередь заместитель председателя правления дочернего "Сбербанка России" Ирина Князева указала, что предпочтение гривневым вкладам предоставляют клиенты, стремящиеся приумножить сбережения (это в основном малоимущие люди). Вместе с тем ориентация на высокую доходность формирует высокую стоимость кредитов, в частности, для корпоративного сектора.

"Не каждый бизнес в состоянии выдержать такую ​​процентную ставку. Более того, перед Новым годом банки (особенно те, которые работают в сфере потребительского кредитования) процентные ставки по гривне увеличивают. Меня эта тенденция беспокоит, так как для корпоративных заемщиков такая процентная ставка - непосильная ноша", - отметила банкир.

По мнению же заместителя председателя правления банка "Финансы и кредит" Виктора Голуба, для снижения процентных ставок на рынке должно быть несколько предпосылок.

"Один из основных шагов - курсовая стабильность. Следующий - чтобы остатки на корсчетах были на уровне 27-30 млрд. И третий шаг - немного времени, потому что этот пик стабильности пришел совсем недавно. В прошлом году все были очень обеспокоены восстановлением доверия к банкам. Как по мне, за год это доверие вернулась. Поэтому нужно еще немного времени, чтобы все вернулось в круги своя", - подытожил финансист.