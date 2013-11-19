РЖД запустит ускоренный поезд Москва-Киев в 2014 году

Ускоренное пассажирское сообщение между столицами России и Украины со временем нахождения в пути 7 часов будет организовано в четвертом квартале 2014 года, сообщил журналистам генеральный директор ОАО "Федеральная пассажирская компания" Михаил Акулов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Федеральная пассажирская компания (дочернее общество ОАО "РЖД") и государственная администрация железнодорожного транспорта Украины сегодня в Брянске подписали декларацию о повышении качества обслуживания пассажиров и ускорении пассажирских перевозок. Главным вопросом украино-российской встречи был запуск ускоренного пассажирского сообщения поезда "Москва-Киев". Поезд будет иметь единственную остановку по территории России в Брянске.

"Подписанный документ ориентирует нас на последовательные шаги в достижении результата запуска курсирования ускоренного поезда сообщением Москва-Киев. Движение поезда планируется осуществлять в районе семи часов", - сказал Акулов.

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Он пояснил, что время в пути по этому маршруту сократится минимум на три часа. Это произойдет за счет ускорения прохождения таможенного контроля, а также за счет того, что на маршруте будут ходить составы, изготовленные испанской компанией Talgo. Эти поезда смогут сэкономить 20-30% времени за счет большей скорости прохождения кривых участков пути. Первый такой состав прибудет в Россию уже в марте следующего года, ускоренное сообщение Москва-Киев планируется запустить в 4 квартале 2014 года.

"Это прецедент на постсоветском пространстве в международном скоростном пассажирском дневном сообщении. Это возможность использовать новые технологии, новый подвижной состав, это возможность нашим пассажирам в более короткий промежуток времени, в более комфортных условиях следовать как от Москвы в Киев, так из Москвы до Брянска и из Брянска в Киев", - сказал заместитель директора Украинской железной дороги Павел Чекалов.