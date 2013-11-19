Официальный курс валют на 20 ноября

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины

На 20 ноября Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: По теме: Курс гривни до конца года останется в пределах 8,2 грн/долл. - прогноз 100 USD США – 799.3000 (на 19 ноября – 799.3000) 100 EUR – 1079.2149 (на 19 ноября – 1080.4138) 10 RUR – 2.4511 (на 19 ноября – 2.4544) Все курсы валют на 20 ноября

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