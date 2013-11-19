Официальный курс валют на 20 ноября

18:50, 19 ноября 2013
Общество
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Согласно информации официального сайта Национального банка Украины

Гривня, обмін валют

На 20 ноября Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 799.3000 (на 19 ноября – 799.3000)

100 EUR – 1079.2149 (на 19 ноября – 1080.4138)

10 RUR – 2.4511 (на 19 ноября – 2.4544)

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