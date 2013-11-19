Кабмин намерен продолжить активную борьбу с финансовыми пирамидами

Об этом сказал Первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов, комментируя принятие Верховной Радой в первом чтении поданного правительством проекта закона «О запрете финансовых пирамид в Украине» (рег. № 2700).

«Появление финансовых пирамид стало в последнее время серьезной проблемой. Из-за законодательных пробелов до сегодняшнего дня с мошенниками не могли эффективно бороться ни финансовые регуляторы, ни правоохранительные органы. А нормы закона «О защите прав потребителей», которые также запрещают создание финансовых пирамид, оказались несовершенными: они регулируют лишь отношения между потребителем и предприятием-продавцом товаров или услуг или физлицом-предпринимателем, но пирамиды создаются безо всякой регистрации, поэтому к их организаторам невозможно применить нормы действующего законодательства. Зачастую из-за пробелов в законодательстве мошенникам удается вообще избежать какой-либо ответственности. Поэтому понадобился специальный закон о запрете финансовых пирамид, который был разработан по поручению президента Виктора Януковича правительством и Национальной комиссией по регулированию рынков финансовых услуг. Мы рассчитывали, что этот документ найдет поддержку депутатов, поскольку мы оградим обычных людей от мошенников», — сказал Арбузов.

Он пояснил, что предложенный правительством законопроект внедрит комплексную систему борьбы с созданием финансовых пирамид. В частности предусматривается не только дать законодательное определение данной мошеннической схеме, но также установить запрет на рекламу финансовых услуг, которые имеют признаки пирамидальности. Кроме того, закон введет криминальную ответственность не только за организацию финансовых пирамид, но и за содействие их деятельности.

«Активная борьба с финансовыми пирамидами позволит не только оградить наших граждан от мошенников, которые пользуются низкой финансовой грамотностью людей, но и позволит повысить доверие ко всем финансовым институтам, которые официально работают со средствами населения на основании лицензий, выданных соответствующими регулирующими органами: Национальным банком Украины, Национальной комиссией по регулированию рынков финансовых услуг, Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку», — заявил Первый вице-премьер. Он отметил, что с принятием данного законопроекта правоохранительные органы и суды получат эффективный инструмент для пресечения деятельности и ликвидации мошеннических финансовых схем. Арбузов выразил надежду, что депутаты совместно с правительством и заинтересованными органами власти оперативно доработают законопроект ко второму чтению.

Напомним, сегодня депутаты проголосовали за принятие в первом чтении законопроекта «О запрете финансовых пирамид в Украине». Документ впервые дает определение не только классическим пирамидам, но и начавшим активно развиваться в последнее время в интернете виртуальным. Законопроект предлагает внесение изменений в Уголовный Кодекс, которые предполагают различные санкции в зависимости от тяжести преступления. Наказания могут быть в виде штрафа, ограничения свободы до трех лет или тюремного заключения до 5 лет.