Вода, несущая только здоровье!

Такой нашей доверчивостью очень часто пользуются болезнетворные микроорганизмы: жара и высокая влажность - идеальные условия для размножения бактерий и вирусов, вызывающих различные кишечные инфекции. Расстройство пищеварения, рвота, диарея, лихорадка - все это бессменные спутники - «кишечного гриппа» или ротавирусной инфекции. Как же обезопасить себя и свою семью от подобных неприятностей и сделать свой отдых летом действительно безоблачным?

Возбудители острых кишечных инфекций - чрезвычайно живучие микроорганизмы, которым не страшны ни замо¬раживание и высыхание, ни высокие температуры. Они могут подстерегать нас повсюду: на поручнях транспорта, дверных ручках, плохо вымытых овощах и фруктах. Но, что самое неприятное, они могут находиться в той же самой воде, с помощью которой мы соблюдаем правила личной гигиены, моем посуду, фрукты и овощи. А если прибежавший с улицы малыш второпях сделает глоток-другой воды из-под крана, то у тебя появится еще один повод переживать за его здоровье. Что же делать? Пользоваться только кипяченой водой? Но, как утверждают специалисты, кипячение удаляет далеко не все вирусы, а кроме того, разрушает молекулярную структуру воды, что делает ее менее полезной для организма. Решить проблему поможет фильтр Гейзер- БИО!

Новые возможности

Фильтр Гейзер-БИО обладает уникальными свойствами: он не только очищает воду от всевозможных химических элементов (хлора, солей тяжелых металлов, железа, пестицидов и т. д.), но еще и полностью ее обеззараживает, ставя барьер для вирусов, бактерий и микроорганизмов, живущих и размножающихся в водопроводной воде. Фильтр легко справляется не только с единичными «палочками» и вирусами, но и с их огромными колониями. После очистки такая вода безопасна даже для малышей!

И это вовсе не чудо, а результат серьезной научной работы: фильтры Гейзер-БИО созданы на основе уникального фильтрующего материала Арагон-БИО - современного ионообменного полимера для комплексной очистки воды. Даже страшный вирус гепатита А не может просочиться сквозь такой фильтр!

100% удаление вирусов фильтрами Гейзер-БИО подтверждено строжайшим тестированием в НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н.Сысина (Москва) и НИИ Гриппа (С-Петербург), а в 2012 году и в Европе в аккредитованном испытательном центре г. Феррара, Италия (в соответствии с нормами Евросоюза EN14476:2007).

Кроме того, фильтры с картриджем Арагон отлично очищают воду даже при радиационном заражении - первые материалы были успешно испытаны в ходе ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, а в 2011 году компания ГЕЙЗЕР стала первым российским производителем фильтров для воды, к кому обратились за помощью японские специалисты, занятые ликвидацией последствий аварии на АЭС «Фукусима-1».

С фильтром Гейзер-БИО вода перестает таить в себе опасность: теперь ее можно пить без кипячения и не болеть!