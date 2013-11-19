Украинские банки нашли новый способ взыскания долгов - СМИ

Причины своего рвения банкиры объясняют лишь неофициально: «Владельцы требуют от своих банков увеличение прибыли. И финансисты сегодня не обращают внимания на размер задолженности. С одним и тем же рвением выбивают как долги в 45 грн, так и в 5–8 тыс. грн. Сами банкиры фото не расклеивают, а привлекают к этому третьи структуры, нередко даже рекламные агентства», — рассказал «Вестям» зампред одного из банков.

При этом, по словам адвоката Ростислава Кравца, ранее банки лишь практиковали наклейки — на дверях квартир помещалось объявление, что здесь живет должник, и указывался телефон банковского работника, с которым нужно связаться и погасить задолженность.

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На фотографиях чаще всего специализируются коллекторские компании. «Они действуют по принципу: «На войне все методы хороши». Как бы там ни было, а фотосессию для будущих рассылок проводят банкиры (если они впоследствии передают дела клиентов коллекторам, то отдают вместе с ними и фотобазы). «Многими банками практикуется фотосъемка заемщика посредством веб-камеры при подписании кредитного договора с согласия самого заемщика», — сообщила юрист Елена Волянская.

По словам финансистов, активнее всего им гасят кредитные задолженности после наклеивания на двери квартир должников банковских номеров телефонов.

Более масштабными акциями финансисты грозят лишь крупным неплательщикам. «Банки могут использовать билборды с фотографиями недобросовестных заемщиков по залоговым кредитам на крупные суммы, корпоративным займам, кредитам на малый и средний бизнес. Учитывая стоимость размещения таких объявлений, речь идет о задолженности на значительные суммы», — уверяет директор департамента по работе с задолженностью банка «Ренессанс Кредит» Ольга Варламова.

«Размещения изображения должника без открытия уголовного производства и резолюции следователя или суда являются нарушениями статьи 308 Гражданского кодекса. По ней, фотографии с изображением физлиц могут публиковаться и распространяться только с согласия этого человека», — рассказал партнер юрфирмы Vox Legum Михаил Спасов.

Из этого правила есть только два исключения: фото позволяется распространять при розыске пропавших людей и преступников.

Во всех остальных случаях человек, сколько бы он ни был должен банку, имеет право на компенсацию. «Должник может рассчитывать на защиту своих чести и достоинства, а также на компенсацию морального вреда», — заверил адвокат Константин Цуперяк. Все, что для этого нужно, это подать иск на банк либо коллекторскую компанию и отстоять свои права в суде.