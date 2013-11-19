СМИ: Украина готова инвестировать в газопровод TANAP около $800 миллионов

После двусторонней встречи переговоры прошли в расширенном составе - с участием членов правительств двух стран. На них украинская сторона заявила о готовности принять участие в реализации проекта Трансанатолийского газопровода (TANAP), сообщает КоммерсантЪ-Украина.

"Мы предложили вариант участия Украины как в инвестиционной составляющей, так и в достройке новой ветви с учетом нашей газотранспортной системы и наших хранилищ в Западной Украине", - сообщил министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий.

Как известно, трансанатолийский трубопровод протяженностью около 2 тыс.км планируется проложить из Азербайджана через Грузию в Турцию и далее в страны Европы. Еще в декабре 2011 года Азербайджан и Турция подписали меморандум о взаимопонимании относительно создания консорциума для его строительства. Пропускная способность трубопровода на первой стадии составит 16 млрд кубометров газа в год, из которых 6 млрд кубометров будут использоваться турецкими потребителями, а 10 млрд кубометров - европейскими. На втором этапе планируется увеличение объема поставок до 24 млрд кубометров. Ввод газопровода в эксплуатацию запланирован на 2017 год и будет приурочен к началу добычи углеводородов на второй очереди азербайджанского месторождения Шах-Дениз. По предварительным оценкам, стоимость проекта составляет $5-6 млрд.

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О намерении Украины участвовать в строительстве Трансанатолийского газопровода осенью прошлого года заявил премьер-министр Николай Азаров. Однако в июне министр промышленности и энергетики Азербайджана Натиг Алиев заявил, что страна не заинтересована в участии Украины в этом проекте.

Как рассказал изданию источник в Минэнерго, Украина предлагает соединить TANAP с газопроводами в Болгарии и Румынии, а затем с газопроводом Ананьев-Тирасполь-Измаил. Созданный коридор позволит транспортировать ежегодно до 10 млрд кубометров газа. При этом в расширение мощностей газопроводов и увеличение транспортировки топлива Украина может инвестировать до $800 млн.

"С учетом того, что азербайджанский газ при сегодняшних ценах на него будет обходиться Украине на $60-80 за тысячу кубометров дешевле российского, эти инвестиции окупятся максимум через пять лет", - заявил собеседник в министерстве.

В то же время эксперты сомневаются в наличии у проектируемого газопровода свободных мощностей для Украины и называют заявления украинского правительства скорее попыткой надавить на "Газпром".