В Раде предлагают распределить налоги от сдачи в аренду земельных паев

Законопроектом, в частности, предлагается урегулировать порядок уплаты налога в местные бюджеты от предоставления в аренду земельных паев именно по их местонахождению.

Принятие законопроекта, убежден его автор, сбалансирует распределение налогов от сдачи в аренду земельных паев, а справедливое распределение налоговых поступлений в местные бюджеты, в свою очередь , обеспечит сбалансированное развитие регионов Украины .

Объясняя необходимость принятия данного законопроекта, Игорь Рыбаков отметил, что «очень часто арендаторами паев становятся физические или юридические лица, зарегистрированные в других населенных пунктах, а то и в других областях. А поскольку, согласно действующим нормам, они имеют право платить налоги по месту своей регистрации, то местные бюджеты по местонахождению земельных паев не получают поступлений от их использования» .

«Более того, - отметил политик, - крупные агропромышленные комплексы, использующие землю, обычно зарегистрированы в крупных городах, даже за пределами области, на территории которой находятся арендованные паи».

«По моему твердому убеждению, - заявил Игорь Рыбаков, - налоги с доходов от предоставления в аренду земельных паев должен получать местный бюджет территориальной общины по местонахождению земельного пая. То есть, именно община, на территории которой находятся земельные паи, и должна получать средства от их использования, обеспечивая, таким образом, содержание своей социальной сферы и своих бюджетных учреждений».

«Урегулирование механизма уплаты налога будет способствовать установлению социальной справедливости и сохранению села», - убежден народный депутат Украины Игорь Рыбаков.