Большинство жителей сел выступает против продажи земли - опрос

Такие выводы сделали эксперты Института Горшенина в ходе анализа данных, полученных при проведении социологического исследования «Социально-экономическое положение современного украинского села».

Так, две трети опрошенных жителей украинских сел высказались против того, чтоб земля сельскохозяйственного назначения стала в Украине товаром. На вопрос «Должна ли земля продаваться как товар?» 62,9% селян ответили «нет» (в 2011 году такой вариант ответа выбрали 69,0%), 22,5% ответили «да», еще 14,6% затруднились с ответом.

При этом намерение приобрести дополнительный участок земли для своих нужд высказали всего лишь 6,6% опрошенных. Еще 16,8% жителей села имеют такое желание, но не имеют возможности. Почти три четверти респондентов (72,3%) не хотят и не собираются приобретать дополнительный земельный участок. Не определились с ответом 4,9% опрошенных.

Две трети (66,4%) жителей украинских сел обрабатывают землю, которая принадлежит им или их семье, самостоятельно; 16,8% сдают в аренду, 5,3% - не обрабатывают вообще. При этом каждый десятый житель села не имеет участка земли в собственности.

Больше всего «безземельных» жителей села на востоке Украины (20%). Там же наивысший процент селян, сдающих землю в аренду – 23,5%. Самостоятельно обрабатывает землю лишь половина жителей сел восточного региона (52,3%). Для сравнения, на западе Украины 80,4% респондентов обрабатывают землю, 11,9% сдают в аренду, нет земли у 4,2% опрошенных.

Однако наибольшая доля селян, обрабатывающих свою землю – в центральном регионе - 89,6%, наименьшая – на юге 47,7%.

Всеукраинское социологическое исследование «Социально-экономическое положение современного украинского села» было проведено Институтом Горшенина с 1 по 24 августа 2013 года. Объект исследования - жители сел Украины и АР Крым. Квотами в выборке были: возраст, пол и тип населенного пункта, в котором проживает респондент. Погрешность репрезентативности исследования не превышает + / -2,2%.