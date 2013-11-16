В воскресенье в Украине потеплеет на 1°
13:10, 16 ноября 2013Общество
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В столице завтра без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м / с. Температура ночью 1-3 ° тепла, днем 5-7 °.
На западе и юге возможны туманы / Фото blog.zlatakrona.ru
В Украине завтра без существенных осадков, днем будет 3-8° тепла.
Как сообщили УНИАН в Гидрометцентре, 17 ноября ночью и утром в западных и южных областях местами туман. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с.
Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 3-8° тепла, на Закарпатье, Прикарпатье, юге Одесской области и в Крыму 7-12°.
В Киевской области возможны небольшие дожди. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 3-8° тепла.
В столице завтра без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, днем 5-7°.
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