На Днепропетровщине найдено тело пропавшего рыбака, еще двух ищут

Подразделения ГСЧС, МВД, а также местные жители разыскивают двух рыбаков, пропавших на Днепре в Днепропетровской области, тело третьего рыбака найдено недалеко от берега, сообщает ГСЧС.

Трое рыбаков, жителей Луганска, вышли порыбачить на лодке 14 ноября и не вернулись к месту базирования - частной базе отдыха. В пятницу начались их поиски. К вечеру на расстоянии 150 метров от берега нашли тело одного рыбака, запутался в сетях.

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"По состоянию на утро 16 октября судьба двух рыбаков остается неизвестной, поисковые работы продолжаются, к ним привлечены 25 человек и девять единиц техники, в том числе шесть лодок", - говорится в сообщении.