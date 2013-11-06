Рыбак Федорович вернулся в Украину - генконсул в Ростове-на-Дону

“20 минут назад Федорович пересек украинско-российскую границу. Он уже будет находиться в Украине, где продолжит лечение”, - сказал Москаленко.

Отвечая на вопрос, почему внезапно российская сторона согласилась отпустить гражданина Украины, он отметил, что соответствующие усилия были сделаны со стороны МИД Украины и Генеральной прокуратуры Украины, и Украина на каждой встрече настаивала на освобождении рыбака.

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По словам генконсула, только представители консульства в Ростове-на-Дону около 30 раз проводили соответствующие консультации и встречи с российскими коллегами.

Москаленко подчеркнул, что обвинения, выдвинутые российской стороной в адрес Федоровича, не сняты, он подписал соответствующий документ, по которому обязуется вернуться для дачи показаний и проведения следственных действий.

Справка УНИАН. 17 июля катер Пограничной службы России столкнулся в Азовском море с украинским баркасом. Четверо рыбаков погибли. Один член экипажа – Федорович – был спасен и попал в больницу в Ейске (Краснодарский край РФ), откуда его впоследствии выписали.

21 июля Следственный отдел Пограничного управления Краснодарского края в отношении Федоровича возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 256 Уголовного кодекса РФ (противозаконный вылов водных биологических ресурсов).

Федорович заявил, что катер российских пограничников преднамеренно протаранил баркас.

12 сентября Ейский районный суд отклонил кассационную жалобу адвоката Федоровича на решение о возбуждении в отношении него уголовного дела.

14 сентября в МИД России по итогам российско-украинских консультаций по урегулированию инцидента в Азовском море сообщили, что дело Федоровича будет урегулировано в рамках законодательства РФ. МИД Украины по итогам этих консультаций выступил с требованием объективно и всесторонне расследовать инцидент, а также вернуть Федоровича на Родину.

По сообщению радио «Свобода», 5 ноября поздно вечером российские правоохранительные органы объявили Федоровичу, что он может покинуть территорию России, и оформили соответствующие документы. По словам Федоровича, в подписанных им бумагах говорится, что он должен при необходимости вернуться в Россию для участия в суде. Ориентировочно речь идет о феврале 2014 года.

Сегодня около 6.00 по киевскому времени Федорович вместе со своим украинским адвокатом Александром Кудиновым покинул Ейск.