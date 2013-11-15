Добкин выиграл суд у греческого футбольного клуба

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение приняла судья Ирина Николаенко после судебного слушания, которое прошло без представителей истца.

В начале судебного заседания судья зачитала заявление истца, который просил оставить иск без рассмотрения. Однако представители интересов Добкина настаивали на продолжении рассмотрения.

“ПАОК” требовал от Добкина удалить сообщение в твиттере, которое, по мнению истцов, вредило репутации футбольного клуба. Кроме того, клуб требовал уплатить 2 гривни моральной компенсации: 1 грн - президенту ФК “ПАОК” Зисису Вризасу, и 1 грн - футбольному клубу.

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Суд отказал в удовлетворении иска в полном объеме.

Представитель ответчика Марина Стаматина осталась довольна таким решением суда.

“Право на критику, право на свободу мнения является нерушимым правом, которое принадлежит любому лицу. То, что истцы понимали, что это оценочное суждение вытекает из иска, но почему они требовали возмещения морального вреда - им виднее”, - сказала Стаматина, комментируя решение суда.

Как сообщал УНИАН, 14 августа УЕФА приняла решение о дисквалификации «Металлиста» из еврокубков на сезон 2013/2014 в связи с признанием договорным матча «Металлист»-«Карпаты» украинской Премьер-лиги сезона 2007/08.

Место дисквалифицированного "Металлиста" в Лиге чемпионов занял «ПАОК», несмотря на проигрыш в игре с харьковским «Металлистом» в третьем отборочном раунде Лиги.

Добкин, комментируя выход команды «ПАОК» в следующий раунд соревнований таким путем, в социальной сети позволил себе оскорбительные высказывания в адрес греческого клуба и его владельца Ивана Саввиди.

Греческий футбольный клуб «ПАОК» подал иск о защите чести и деловой репутации к Добкину.