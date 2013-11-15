В Киеве состоится II Форум организационного развития

21 ноября 2013 года, в помещении НСК «Олимпийский» во второй раз состоится грандиозное событие, обьединяющее сотни украинских и зарубежных общественных активистов и правозащитников, представителей власти и местного самоуправления, бизнес -компаний и журналистов.

Подробная программа Форума доступна по ссылке:

http://isar.net.ua/capacity-development-forum-2013/programa-forumu

Форум организационного развития является крупнейшей уникальной площадкой для обсуждения ключевых стандартов и практик организационного развития общественных организаций и укрепления их организационной способности.

Форум начнется в 9:30, а уже в 10:00 все присутствующие присоединятся к панельной дискуссии «Украинские общественные и благотворительные организации сегодня и завтра: как нам стать действительно влиятельными?», выступить в которой планируют Ставнийчук Марина, советник Президента Украины; Виктор Бронюк, председатель правления благотворительного фонда «Подильська громада» и лидер группы «ТiК»; Евгений Быстрицкий, исполнительный директор Международного Фонда «Возрождение» и Роланд Ковач, директор международной организации Pact в Украина.

В шести разных аудиториях в течение всего дня будет продолжаться непрерывный учебный марафон: лучшие специалисты и эксперты в области организационного развития будут давать бесплатные мастер-классы и воркшопы, проводить презентации и информационные сессии.

На один час работы Форум превратится в уютное «Украинское кафе», за каждым столиком которого всеми желающими будут обсуждаться актуальные проблемы общественного сектора.

Уникальную возможность «продать» свою идею, найти партнеров и собрать единомышленников предоставит «Биржа идей».

Истории настоящего успеха общественных и благотворительных организаций будут презентоваться в невероятно эффективном формате «ПечаКуча».

Компании, предоставляющие образовательные, тренинговые и консультационные услуги для общественных и благотворительных организаций, устроят «нон - стоп» демонстрацию своих продуктов и даже дадут их «попробовать» - также бесплатно .

«КИНОгалявина» гостеприимно пригласит к просмотру документальных короткометражек и вирусных видео, которыми можно вдохновиться и поверить, что и рядовые граждане могут изменить свою страну .

Для получения аккредитации на Форуме, пожалуйста, отправьте запрос на cdforum@isar.net.ua

Следить за свежими обновлениями событиями можно на сайте ИСАР «Еднання» http://isar.net.ua/capacity-development-forum-2013/format-forumu и в Facebook https://www.facebook.com/events/519784061446654/

Контактное лицо: Наталья Климова klymova@isar.net.ua 044 201 01 60 (61)

Справочная информация: II Форум организационного развития проводится ИСАР «Еднання» благодаря искренней поддержке американского народа, оказанной через Агентство США по международному развитию (USAID) в рамках проекта "UNITER" (Объединяемся ради реформ), что выполняется международной организацией Пакт Инк., и проекта USAID "RESPOND", что выполняется международной организацией Пакт Инк. в партнерстве с международной организацией FHI 360; и благодаря финансовой поддержке Правительства Швеции; Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) и Министерства иностранных дел Дании; программы "Школа фондов громад", при финансовой поддержке фонда им. Ч.С. Мотта; Международного фонда "Возрождение" и ООО «Метинвест Холдинг». Информационные партнеры - Ресурсный центр ГУРТ и Украинский форум благотворителей.