Группа "Мумий тролль" прекращает свое существование
22:32, 14 ноября 2013Общество
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Лидер легендарной группы "Мумий тролль" Илья Лагутенко заявил, что концерты в декабре 2013 года станут последними в истории коллектива.
Лагутенко заявил, что концерты в декабре 2013 года станут последними в истории коллектива Фото kinomuz.ru
"Концертами в декабре мы заканчиваем 16-летнюю историю гастролей "Мумий Тролля", которого вы уже так хорошо знаете. Когда тебе исполняется 16 лет - ты заканчиваешь школу, пора получать паспорт и думать о поступлении в ВУЗ. Я уверен, что мое плавание по музыкальным океанам еще не заканчивается. Но уже, видимо, на другом корабле! Да и пора возвращаться в порт приписки", - написал Лагутенко на сайте группы.
Финальные выступления тура "Мумий Тролля" в поддержку последнего альбома "SOS Матросу" состоятся в столичном клубе Stadium Live 6 декабря и в Ледовом дворце Санкт-Петербурга 13 декабря.
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