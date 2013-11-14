Группа "Мумий тролль" прекращает свое существование

"Концертами в декабре мы заканчиваем 16-летнюю историю гастролей "Мумий Тролля", которого вы уже так хорошо знаете. Когда тебе исполняется 16 лет - ты заканчиваешь школу, пора получать паспорт и думать о поступлении в ВУЗ. Я уверен, что мое плавание по музыкальным океанам еще не заканчивается. Но уже, видимо, на другом корабле! Да и пора возвращаться в порт приписки", - написал Лагутенко на сайте группы.

Финальные выступления тура "Мумий Тролля" в поддержку последнего альбома "SOS Матросу" состоятся в столичном клубе Stadium Live 6 декабря и в Ледовом дворце Санкт-Петербурга 13 декабря.