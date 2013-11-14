Новые «скорые» распределят по всем регионам Украины

Об этом сегодня рассказали на прошедшем в Минздраве брифинге директор департамента реформ и развития медицинской помощи Минздрава Украины Николай Хобзей и начальник Управления государственных целевых программ и государственных закупок Минздрава Галина Довганчин.

По их словам, распределение автомобилей будет производиться согласно заявкам регионов. При этом будет приниматься во внимание, в первую очередь, население области, а также имеющийся автотранспорт, который эксплуатируется не более пяти лет, и имеющийся уровень обеспечения «скорыми». Поэтому в каждый регион будет направлено разное количество автомобилей, чтобы добиться равномерного обеспечения качественными машинами скорой помощи. Относительно больше автомобилей получат те регионы, в которых закупка скорых за средства местного бюджета производилась реже.

Напомним, Минздрав сейчас проводит закупку беспрецедентного количества «скорых» - 1412 автомобилей. После того, как новые «скорые» будут доставлены в регионы, общий уровень их обеспеченности автотранспортом в среднем выростет вдвое и составит 60%. Для того же, чтобы соблюдался необходимый стандарт, к которому стремится Минздрав, и который составляет 1 автомобиль на 10 тысяч населения, необходимо, чтобы в Украине было 4 561 автомобиль скорой помощи. То есть, для полного обновления парка потребуются ещё две аналогичные по масштабам закупки.