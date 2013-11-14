Боб Дилан удостоен ордена Почетного легиона

"Вы лучше, чем кто-либо олицетворяете в глазах французов неуемную силу культуры, способной менять души людей, менять ход истории", - заявила министр культуры Франции Орели Филиппетти, передает ИТАР-ТАСС.

Примечательно, что, несмотря на известность и многочисленные заслуги Дилана, которого президент Обама назвал "одним из величайших музыкантов в истории Америки", идея его награждения орденом Почетного легиона изначально отнюдь не всем пришлась по нраву.

Согласно просочившимся сведениям, ряд членов Главной канцелярии ордена прямо высказывались против вручения высочайшей награды Франции человеку, который в молодости курил марихуану и отличался вольным нравом. Однако в итоге кандидатура Дилана была одобрена.

Боб Дилан родился в 1941 году в штате Миннесота. Согласно авторитетному журналу "Роллинг стоун", он является второй по значимости после "Битлз" фигурой в истории рок-музыки. Еще в 1960-х годах он получил известность не только как автор глубоких, полных символизма текстов, но и как борец за гражданские права и член антивоенного движения в США, а также как один из лидеров контркультуры. Многие песни Дилана стали культовыми и послужили источником вдохновения для музыкантов разных поколений.