Выставка-ярмарка изделий из меха и кожи 17-20 ноября в Киевском Дворце спорта

17:00, 13 ноября 2013
Общество
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17-20 ноября  на 2-м этаже  Дворца Спорта развернула экспозицию выставка «ХУТРОВИЙ ЯРМАРОК». Всем, кого интересуют изделия из меха и кожи,  будет интересно посетить это мероприятие  и приобрести обновы к зимнему сезону,  порадовать себя и своих близких  красивыми, стильными  и нужными вещами.

Благодаря выставке-ярмарке у киевлян будет возможность в одном месте, за один раз оценить киевский рынок меха и кожи,  приобрести кожаные куртки, пальто, дубленки или роскошные шубы торговых марок России, Греции, Украины, киевских меховых ателье.

На выставке “Хутровий ярмарок”  представлены меховые изделия современного и классического дизайна из норки, соболя, рыси, шиншиллы, лисы, каракуля, енота, мутона, кролика и др. Кроме того, большой  выбор испанских, польских, словацких мужских и женских  кожаных курток и дубленок, а также головные уборы и аксессуары  из меха и кожи по цене производителя.

Здесь можно  подобрать для себя меховые и кожаные изделия разнообразных расцветок и размеров, оценить самые свежие тенденции меховой моды для женщин и мужчин, приобрести как эксклюзивные модели из новых коллекций, так и подобрать модель классического дизайна, а также заказать модель «под себя».

Также на выставке – разнообразные кожаные перчатки лучших в Украине производителей - кожгалантерейных фабрик „Имидж-галант” и „Кожгалант”.

Большой выбор аксессуаров позволяет  за один «поход» на выставку-ярмарку полностью подготовиться к зимнему сезону. Ассортимент  изделий   удовлетворит любой вкус и любой кошелек.

Кроме того, с 17 по 20 ноября во Дворце Спорта на 1-м этаже будут представлены товары легкой промышленности на выставке-ярмарке «Сезон ОСІНЬ-ЗИМА»: верхняя мужская и женская одежда, сезонная обувь, недорогие мужские и женские классические костюмы;

детская одежда и обувь; кожгалантерея ( сумки, ремни, перчатки и т.д.), головные уборы;  трикотаж;  постельное белье, домашний текстиль;  парфюмерия, косметика;

бижутерия, зонты и многое другое.

Основное  преимущество выставок-ярмарок – это широкий выбор и гибкие цены.

Разнообразие ассортимента изделий, представленных на выставках-ярмарках, гарантирует, что каждый посетитель найдет здесь для себя что-то необходимое. Приходите и убедитесь в этом сами.

Выставки работают с воскресенья  до среду включительно (17-20 ноября) в Киевском Дворце Спорта (пл. Спортивная,1, метро „Дворец Спорта”). Вход свободный с 11.00 до 19.00

Дополнительная информация по тел.:  (096) 506-83-34; (093) 904-10-11; (044) 362-13-70

http://www.profexpo.kiev.ua

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