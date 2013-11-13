Кабмин разрешил не закачивать в ПХГ 50% газа украинской добычи

Как передает корреспондент УНИАН, об отмене действия соответствующего распоряжения на сегодняшнем заседании Кабмина сообщил журналистам министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий.

"Сегодня такое распоряжение было отменено", - сказал Ставицкий.

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Как сообщал УНИАН, решение о закачке 50% газа, который добывают украинские газодобывающие компании в период с 1 июля по 15 октября, в подземные хранилища было принято Кабмином в середине июня.

На сегодняшний день в ПХГ Украины закачано порядка 18 млрд кубометров газа.