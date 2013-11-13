В Великобритании скончался композитор Джон Тавенер

Об этом сообщило издательство музыкальной литературы Chester Music, с которым он сотрудничал до последнего времени.

Как отмечается в официальном заявлении, Тавенер скончался в своем доме в графстве Дорсет на юге Великобритании. У композитора остались жена и трое детей, передает ИТАР-ТАСС.

"Джон Тавенер по праву считается одним из наиболее одаренных и уникальных музыкантов за последние полвека, - заявил управляющий директор Chester Music Джеймс Раштон. - Это был обаятельный, сильный духом человек, преданный своей семье и идеалам, с отличным чувством юмора". "Всем нам будет его очень не хватать", - добавил Раштон.

Тавенер впервые обратил на себя внимание общественности в 1968 году во время премьеры своей оратории "Кит" /The Whale/, основанной на библейской легенде об Ионе. Почти все дальнейшее творчество композитора было посвящено религиозной проблематике и тесно связано с традицией русского духовного песнопения. В 1977 году Тавенер принял православие, объяснив этот шаг тем, что восточные традиции сохранили изначальную сущность христианства, которую Запад потерял. Впоследствии он неоднократно сравнивал процесс сочинения своих произведений с работой иконописца.

Среди наиболее известных композиций автора опера о Терезе из Лизье /1973/, Реквием Ахматовой для сопрано, баса и оркестра /1980/, опера "Мария Египетская" /1991/ и "Реквием" /2007/. Тавенер удостоен множества наград, в том числе премий Айвора Новелло и "Грэмми", а в 2000 году был возведен в рыцарское достоинство.