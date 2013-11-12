Минобразования начало проверку общеобразовательных школ

Об этом заявил директор Института инновационных технологий и содержания образования МОН Александр Удод во время пресс-конференции на тему «Некоторые вопросы мониторинга качества общего среднего образования», сообщили УНИАН в пресс-службе министерства.

«По состоянию на сегодня для проведения мониторинговых исследований наработана солидная нормативно-правовая база, позволяющая внедрять эти исследования системно», – подчеркнул он.

По словам Удода, основой этого мониторингового исследования являются точные массовые педагогические измерения, которые должны обеспечить объективное оценивание достигнутого учащимися уровня знаний и установление их соответствия запланированным результатам и нормам учебы, определение уровня преподавания, качества, актуальности и полноты смыслового наполнения учебных предметов и т. п.

Целью указанного мероприятия является выявление достижений учащихся в учебе и выяснение важных образовательных вопросов.

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Удод также подчеркнул, что за проведение мониторинга родители учеников не должны делать никаких взносов - МОН не совершало никаких действий в этом направлении.

Сборники заданий размещены в свободном доступе в сети Интернет – на официальных веб-сайтах Министерства образования и науки, Института инновационных технологий и содержания образования и Национальной академии педагогических наук.

Оценки за мониторинг в классные журналы не будут выставлять, поскольку оценивание будет осуществляться по уровням учебных достижений учеников, но информация о результатах мониторинга каждого ученика по всем учебным предметам будет известна родителям или заменяющим их лицам.

Также участие учеников в мониторинге поможет учителям и родителям получить объективную информацию о результатах их учебы и будет способствовать улучшению системной подготовки будущих выпускников к государственной итоговой аттестации и, впоследствии, к внешнему независимому оцениванию.

По желанию родителей можно будет осуществить сравнительный анализ учебных достижений ученика с соответствующими средними показателями в Украине с целью совершенствования дальнейшей учебной работы школьника.

Академик-секретарь отделения дидактики, методики и информационных технологий в образовании Президиума Национальной академии педагогических наук Украины Александр Ляшенко подчеркнул, что мониторинг не предусматривает контроля деятельности педагогов или учебных заведений, а имеет целью выяснить типичные ошибки и пробелы в усвоении содержания предметов общего среднего образования, выявить болезненные проблемы современной школы и определить действенные пути их преодоления.