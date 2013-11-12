На Луганщине сторож неделю просидел без еды и воды в заброшенной штольне

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в Луганской области, 3 ноября в Краснодонский райотдел милиции обратился частный предприниматель, который сообщил о том, что без вести пропал сторож его предприятия. Как пояснил заявитель, у него работает по найму 52-летний мужчина и охраняет дачу, где у частного предпринимателя хранится инвентарь и оборудование. Несколько дней хозяин не появлялся, а когда пришёл – увидел, что сторожа нет, с генератора похищена медная обмотка, а в помещении видны следы крови.

Следственно-оперативная группа установила, что незадолго до этого хозяин уволил за систематические пьянки двух работников, 1981 и 1983 г.р. Правоохранители разыскали их и они признались, что, обидевшись на работодателя, решили ему отомстить, а заодно и заработать. Вечером 31 октября они отправились на дачу. Пока один злоумышленник отвлекал внимание сторожа, другой подкрался сзади и ударил мужчину палкой по голове. Сторож, обернувшись, узнал нападавшего, назвал по имени и спросил: «За что?». Грабители избили сторожа и, пока он был без сознания, разобрали оборудование. Затем, чтобы скрыть следы преступления, оттащили избитого мужчину и бросили в заброшенную штольню. Забрав с дачи 43 метра медного провода, похитители скрылись с места преступления.

Проверив указанное место, сотрудники милиции обнаружили, что мужчина, проведший в штольне без еды и воды целую неделю, с травмами конечностей и головы, оказался жив и только слабо просил пить. Скорой помощью сторож был доставлен в больницу.

По данному факту открыто уголовное производство по статьям 15, 115 и 187 Уголовного кодекса Украины – (покушение на убийство) и (разбой). В отношении злоумышленников избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.