Киргизия может присоединиться к ТС в 2015 году - Глазьев

Киргизия можете стать членом Таможенного союза России, Беларуси и Казахстана к началу 2015 года, когда должен заработать Евразийский экономический союз.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом советник Президента России Сергей Глазьев в Москве.

"Республика Кыргыстан уже подала заявление о желании присоединиться к ТС, до конца года будет сформирована дорожная карта интеграционного процесса вовлечения Киргизии в ТС, и мы ожидаем, что к моменту перехода к следующему этапу интеграции - Евразийскому экономическому союзу - Киргизия будет уже в составе ТС. Это будет с начала 2015 года", - сказал Глазьев.

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По его словам, также Таджикистан выражает заинтересованность во вступлении в ТС и ожидает вступления Киргизии для того, чтобы у этой страны появилась общая граница с этим интеграционным объединением.

При этом Глазьев добавил, что "Армения не стала дожидаться появления общей границы" с ТС и уже подала соответствующие заявление, и вопрос формирования рабочей группы и подготовки дорожной карты будет решен до конца этого месяца.

Он сообщил, что ТС уже имеет отношения свободной торговли с государствами СНГ, с Сербией и Черногорией, а также ведутся переговоры о создании ЗСТ с Вьетнамом, Новой Зеландией и рядом других государств.

"По менее того как наш интеграционным процесс набирает силу, интерес к нему растет со стороны многих государств, не только со стороны соседей, но и находящихся за двумя океанами", - сказал он.

При этом Глазьев сообщил, что если Турция захочет вступить в ТС, она должна будет выйти из зоны свободной торговли с ЕС.

"Я не исключаю, что Турции может оказаться более выгодно интегрироваться с нами, так же как и Греции, Кипру и другим государствам, которые в Европе не находят своего места", - сказал Глазьев.

Справка УНИАН. Таможенный союз заработал с января 2010 года. В настоящее время в него входят Россия, Беларусь и Казахстан. В ТС приглашались Киргизии, Украина и Таджикистан.

С 1 января 2012 года на территории России, Беларуси и Казахстана начала работать новая интеграционная структура - Единое экономическое пространство, которое должно стать важной вехой на пути к созданию крупного интеграционного объединения - Евразийского экономического союза, идею которого еще в 1994 году предложил Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

3 сентября Президент Армении заявил о намерении вступить в Таможенный союз.

Евразийский экономический союз планирует начать свою работу с 1 января 2015 года.