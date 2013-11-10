Завтра в Украине без осадков, днем 9-14° тепла

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, в частности, в западных, северных и Винницкой областях ожидается небольшие, на западе местами умеренные дожди; на остальной территории без осадков.

Ночью и утром в южной и восточной частях местами туман. Ветер южный, юго-восточный, 7-12 м/с, днем в западных областях порывы 15-20 м/с.

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Температура ночью 4-9° тепла, на побережье морей до 11°, днем 9-14°, в Крыму до 18°, на крайнем западе местами 6-8°.

В Киеве и Киевской области облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью по области 4-9° тепла, днем 9-14°; в столице ночью 7-9° тепла, днем 11-13°.