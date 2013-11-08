В Германии женщина в костюме Деда Мороза напала на два банка

Как передает ИТАР-ТАСС, об этом сообщила сегодня полиция города Саарбрюккен.

Первое нападение она совершила на финансовое учреждение в коммуне Иллинген, где дело дошло даже до стычки грабительницы с одним из клиентов. В суматохе женщина, лицо которой было скрыто под маской, потеряла и деньги, и свой пистолет.

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Тем не менее, несколько позднее в соседнем Эппельборне она совершила вторую попытку ограбить банк, которая на этот раз завершилась для нее успехом. Ее добычей стала "сумма в пятизначном размере", отметили в правоохранительных органах. Ограбив банк, женщина скрылась в неизвестном направлении на своем автомобиле.

Другие подробности пока не приводятся.

4 ноября в Мексике неизвестные в костюмах для Хэллоуина ограбили ювелирный магазин, унеся украшений на 76 тыс. 500 долларов.