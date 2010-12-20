Санта Клаус ограбил яхт-клуб

Преступники в США и в этом году продолжают чтить рождественские традиции - в ночь на понедельник неизвестный ограбил яхт-клуб в Ист-Провиденс (штат Род-Айленд), использовав для маскировки костюм Санта Клауса, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на AP.

По данным полиции, мужчина атлетического телосложения был экипирован безупречно: красный кафтан с оторочкой, колпак, накладные белая борода и усы и даже увесистый мешок за плечами.

Когда злоумышленник зашел в бар яхт-клуба, в заведении находилась только дежурная официантка. Женщина в страхе покинула помещение после того, как Санта Клаус выхватил пистолет и начал угрожающе им размахивать. Сотрудница бара добежала до соседнего магазина, откуда позвонила в полицию. Однако прибывшие на место стражи правопорядка никого не обнаружили - "Санта" исчез, прихватив с собой дневную выручку заведения.

Полиция ведет поиски подозреваемого. Сумма украденных денег пока не уточняется.

Ограбления в костюме Санты не редкость. В прошлом году 23 декабря неизвестный, нарядившись подобным образом, совершил вооруженное ограбление американского банка SunTrust Bank в Нэшвилле (штат Теннеси). Но самый известный криминальный инцидент с участием Санта Клауса произошел 23 декабря 1927 года в Техасе. Тогда жертвами банды, возглавляемой человеком в красном костюме, стали шесть человек, еще несколько получили ранения.