В Украине может в разы подорожать оценка недвижимости - СМИ

Ровно неделя прошла с тех пор, как в Украине заработали новые правила оценки недвижимости. Теперь оценку стоимости квартиры либо дома проводят не на глаз, а с помощью компьютера и только сертифицированные оценщики.

Переходной период, когда можно оценивать и по-старому, и по-новому, продлится до 1 февраля. За это время, по прогнозам главы Фонда госимущества Александра Рябченко, успеют доучиться и получить лицензии все те, кто не успел это сделать, а рынок сможет понемногу адаптироваться к новшеству. И все оценки будут проходить только по новым правилам, сообщает Сегодня.

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«Стоимость оценки —300 грн, по времени она займет от трех дней до двух недель. Пока никаких проблем нет», — говорит сертифицированный оценщик Дарья Савицкая, которая уже перешла на новую систему. Таких, как она, в Украине, по информации Фонда госимущества, 1540 человек; компаний, которые могут проводить оценку — 347 плюс их представительства.

«У нас из 10 тысяч оценщиков отучились 1500 (стоимость обучения — более 3 тыс. грн). Остальные остаются без работы. В реестре — 350 компаний, сейчас оценкой по всей стране занимаются 3500 компаний. Происходит монополизация рынка», — говорит глава Украинского общества оценщиков Алексей Амфитеатров.

«Мы хотим, чтобы количество специалистов в дальнейшем росло. Это, конечно же, приведет к удешевлению услуг, хотя и сейчас мы видим у компаний цены на эти услуги в 200 грн», — сказал на брифинге глава Фонда госимущества Украины Александр Рябченко.

Оценщики говорят, такие цены продержатся недолго. «На время переходного периода нам дали негласное распоряжение не брать за оценку более 300 грн, чтобы не сеять панику. Из этих денег мы должны 80% отдать компании, которая обеспечивает нас программой по расчету стоимости жилья. Нам обещали, что с февраля мы сможем поднять цены», — говорят в одной из компаний-оценщиков.

«С февраля стоимость оценки вырастет в 10 раз, до 3 тыс. грн», — сказал вице-президент Ассоциации специалистов по недвижимости Юрий Базелинский. Необходимость поднять стоимость оценщики объясняют дороговизной программы, которая считает цену квартиры, и отнюдь не дешевыми курсами на получение сертификата.

«Если ничего не изменится, мы будем закрываться. У нас нет денег, чтобы установить оборудование, которое стоит около 100 тыс. грн. Плюс нужно еще пройти курсы, которые стоят 4 тыс. грн», — говорят в одной из тернопольских компаний, которые занимаются оценкой. «Будем сворачивать деятельность, мы пытались попасть в реестр сертифицированных оценщиков, но пока таких денег нет», — сетуют в компании в Донецке.

В Фонде госимущества считают, что новая система максимально устранит коррупцию в сфере оценки. «У оппонентов только два аргумента: что вырастет цена и не хватает оценщиков. Но вы же видите, что система работает и все нормально. Информация о том, что не все могут получить сертификат, не отвечает действительности. Для этого оценщику необходимо оплатить курсы, выделить семь дней своего времени, и есть условие — учащийся должен иметь высшее образование. Система абсолютно прозрачная», — сказали в пресс-службе Фонда госимущества.