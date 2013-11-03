Новые правила оценки имущества не привели к дефициту оценщиков и подорожанию их услуг – эксперты

Наоборот новые правила оценивания привели к значительному снижению стоимости таких услуг оценки и ускорили сроки их предоставления.

Сегодня средняя цена на услуги оценки недвижимости составляет не более 300 гривен, а не полторы – три тысячи гривен, как это было ранее.

За данными Фонда госимущества, на конец октября в Государственном реестре количество оценщиков, которые прошли необходимое обучение и получили свидетельство, составляло около 1700 специалистов, также зарегистрированы около 400 компаний, которые имеют более 1000 филиалов во всех регионах Украины.

Как прокомментировал новые правила председатель исполнительного совета Ассоциации оценщиков Украины Константин Черныш, прогнозирований некоторыми «специалистами» коллапс на ринке не наступил.

Эксперты отмечают, что рынок к работе по новым правилам с 1 ноября готов, цены на услуги не выросли, а наоборот стали доступнее для людей, очередей не наблюдается, оценка проводится автоматизировано, что очень ускоряет сроки предоставления услуг.

«Очень много неправдивой информации о том, что стоимость услуг оценщиков резко возрастет с 1 ноября… По моим данным, 300 гривен стоит сейчас оценка любого объекта недвижимости. А когда какие-то оценщики говорят о том, что они точно знают, что в 10 или в 7 раз будут увеличены расценки, то это просто неправда», - сказал Константин Черныш.

Как видим, все произошло в точности до наоборот - цены упали в семь раз и услуги оценщика для людей стали намного дешевле.

Эксперты привели ряд конкретных примеров, когда квартиры в центре города Киева оценивались за 120 тысяч гривен, что в десятки раз ниже реальной стоимости таких объектов. Такое занижение это неуплата налогов.

Также председателем исполнительного совета Ассоциации оценщиков Украины Константином Чернышом было отмечено, что теперь недобросовестные оценщики, которые пользуясь несовершенным законодательством и отсутствием контроля за ними, не смогут больше занижать стоимость объектов оценки, а соответственно грабить государство и граждан, которые из за неуплаты налогов не получают нормальное соцобеспечение, медицинские услуги и нормальное образование.

По словам президента Ассоциации специалистов банковской оценки Украины Сергея Фролова, все оценщики, которые пожелали получить новый сертификат субъекта оценочной деятельности, смогли это сделать.

«Многие оценщики поддались влиянию той волны негативной информации, которая происходила на рынке... Но если вы отслеживали динамику роста числа оценочных компаний, то она, в общем-то, шла вверх. Потому что в процессе общения и в процессе выдачи сертификатов становилось очевидно, что зверь не так страшен, как его на сегодняшний день рисуют. И тот, кто попробовал действительно обратиться за сертификатом, тот его получил», - сказал Фролов.

Согласно новым правилам, теперь при осуществлении сделок с движимым и недвижимым имуществом нужно, как и раньше, обязательно получать оценку его стоимости, но оценщики должны теперь такую оценку делать по новым правилам.

Также эксперты напомнили, что как сообщалось ранее Государственой службой Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства, с 1 ноября процесс оценки имущества полученного в наследство или в подарок не изменится, оценка для налогообложения в таких случаях не нужна.