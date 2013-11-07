СМИ: В Киеве в ДТП попал известный композитор Тарас Петриненко (подробности)

Как сообщает Магнолія-ТV, сегодня вечером в столице произошло столкновение трех автомобилей, один из которых опрокинулся.

По теме: В Одессе владелец автосалона на «Бентли» сбил насмерть 23-летнего парня

По уточненным данным, одним из автомобилей-участников ДТП управлял Петриненко.

Во время столкновения иномарок незначительные травмы получила женщина.

Как сообщает LB, ДТП произошло в Киеве на перекрестке Днепровской набережной и улицы Княжий Затон.

Отмечается, что столкнулись два внедорожника и легковушка. За рулем одного из внедорожников, Nissan Navara, и находился Петриненко.

Как рассказали очевидцы, внедорожник Jeep Cherokee двигался по Днепровской набережной в направлении проспекта Бажана. Внезапно слева, со стороны Кяжего Затона, выскочил внедорожник Nissan. Произошло столкновение: Jeеp передней частью протаранил Nissan в правый бок. От удара японский внедорожник влетел в Volkswagen Passat, стоявший на выезде со второстепенной дороги, после чего перевернулся на крышу.

На место происшествия прибыли несколько бригад "скорой помощи". К счастью, водители всех автомобилей-участников ДТП не пострадали, однако небольшие травмы получила женщина - пассажир, сидевшая в Volkswagen на переднем пассажирском сидении. Медики оказали ей первую помощь, но от госпитализации она отказалась.

Оба водителя внедорожников утвержают, что ехали на свой "зеленый". Кто же нарушил правила проезда перекрестков - предстоит выяснить инспекторам ГАИ.