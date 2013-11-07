Вице-премьер: от борьбы с рейдерством зависит успех в экономике

Об этом в ходе регионального заседания Всемирного Экономического Форума «Стратегический диалог относительно будущего Украины» в Киеве заявил Первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов.

«Восстановление работы Межведомственной комиссии по вопросам противодействия противоправному поглощению и захвату предприятий стало важным шагом на пути реформ. Борьба с рейдерством - это вопрос успеха национальной экономики. Улучшение бизнес-климата - это приоритетный государственный интерес», - сказал он.

Сергей Арбузов констатирует, что чаще всего жертвами рейдеров становятся промышленные объекты (около 50 % жалоб). Далее следуют объекты недвижимости - около 30 %.

«Результаты есть. Например, удалось решить недавний резонансный спор вокруг ТЦ «Глобус». За считанные недели центр был возвращен законному владельцу. Надеюсь, такой будет схема действий и в дальнейшем», - добавил он.

Рассказывая о планах комиссии, он отметил, что есть предложение ЕБРР ввести в состав комиссии специального представителя бизнеса.

Также, по его словам, параллельно разрабатывается программ борьбы с рейдерством.