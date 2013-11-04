Арбузов: никакой угрозы стабильности гривны нет

Об этом в программе «Тиждень. Важливо» на телеканале БТБ заявил Первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов.

«Курс формируется ситуацией на рынке. Поэтому, если и будут колебания, то они обусловлены бизнесом и показателями нашего платежного баланса. Я не вижу никакой серьезной угрозы для того, чтобы наши граждане могли волноваться, - отметил он. - В прошлом году были колебания, вы же видите, к чему они привели? Пережили нормально и нужно уже смотреть на другие вещи - на ценовую стабильность, а не только на курс гривны, привязанный к иностранной валюте».

Арбузов также отметил, что на сегодняшний день отсутствуют предпосылки для ценовой дестабилизации.

«Вы же видите, сегодня пугаться нашим гражданам нечего, цены не растут. Мы имеем дефляцию, а не инфляцию, то есть ценовой стабильности ничего не угрожает, - сказал первый вице-премьер-министр. - Я думаю, что до конца года ситуация будет в таких же ценовых параметрах, как она сегодня есть. Я не думаю, что будут какие-то принципиальные изменения».