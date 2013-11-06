После возвращения в Украину рыбака Федоровича вызвали в милицию (видео)

Единственный из пяти рыбаков, который выжил после того, как российский пограничный катер протаранил украинский баркас, Александр Федорович вернулся на родину, но теперь бедствует дома, сообщает ТСН.

Как только Федорович пересек границу, сразу попал в поле зрения местных правоохранителей. Ему уже вручили повестку в милицию. Следователи ждут его на допрос, ведь он является единственным свидетелем трагедии в море. Также украинские правоохранители собираются выяснить, превысили ли в момент столкновения российские пограничники свои служебные полномочия.

Между Тем сам Александр жалуется на самочувствие. Последние две недели его мучает давление и болят раны, которые он получил в результате столкновения в море.

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"У него пробито левое легкое - 6 дырок. 6 поломанных ребер в легких. У него было сотрясение головного мозга, были какие-то ушибы внутренних органов. Хотя в эпикризе у меня этого не написано. Я буду настаивать здесь в Украине на повторной экспертизе", - говорит жена Федоровича.

В Украине семья рыбака не получила ощутимых компенсаций, в отличие от семей погибших. Правозащитник Федоровича заставляет рыбака не сдаваться и готовит иск в российский суд, чтобы пограничников, которые таранили украинское судно, признали виновными и взыскали моральный вред в пользу потерпевшего.

Напомним, в России Александр Федорович был вынужден питаться "Мивиной", ведь имел всего лишь $ 100 в месяц, из которых еще и платил за жилье.