СМИ: Украинского рыбака в России убеждают, что за решеткой будет лучше (видео)

В этом убеждены его защитники и украинские дипломаты, сообщает ТСН.

Он четвертый месяц находится на подписке о невыезде в российском городке Ейск на берегу Азовского моря. Ему инкриминируют браконьерство. В то же время российская прокуратура расследует уголовное дело по факту гибели четырех моряков, которые были вместе с Федоровичем во время тарана российским судном украинской лодки. Но никаких следственных экспериментов и очных ставок прокуратура не проводила, говорит Федорович. Взамен ему предложили добровольно пойти за решетку, а также подписать показания о том, что украинцы сами пошли на таран российского катера.

По теме: Рыбак, выживший в Азовском море, говорит, что россияне намеренно шли на таран

Также мужчина рассказал журналистам, в каких условиях он живет. Телевизор и кот - единственные развлечения Александра Федоровича. Он снимает жилье, на которое нет денег (оплачивает украинское генконсульство в Ростове-на-Дону), питается "Мивиной". Из-за нервов и травм у рыбака сыпятся и седеют волосы, ухудшилось зрение.

Пять сломанных ребер и пробитые легкие после столкновения с российским катером береговой охраны понемногу заживают, но без помощи врачей, поскольку Федорович не имеет местной прописки.

По теме: В СМИ появились кадры тарана лодки украинских рыбаков российским катером (видео)

Отпускать домой Федоровича категорически отказываются, несмотря на обилие ходатайств украинских дипломатов. Российские следователи настаивают, что поймали браконьера. Он должен как минимум уплатить штраф, хотя ни сеток, ни рыбы в украинской лодке не нашли. О четырех погибших при столкновении украинских гражданах предпочитают не вспоминать.

Между тем Федорович ждет встреч один на один со своими обидчиками, к которым у него накопилось немало вопросов.