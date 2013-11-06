Нардепы хотят штрафовать за самовольную установку спутниковых тарелок

Народные депутаты от Партии регионов Дмитрий Добкин и Валерий Писаренко предлагают штрафовать провайдеров за самовольное установление спутниковых тарелок и других средств телекоммуникации на жилых домах на сумму до 17 тыс. грн.

Об этом говорится в законопроекте № 3545 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно расположения на объектах жилищного фонда технических средств телекоммуникации" от 5 ноября, текст которого размещен на сайте Верховной Рады Украины.

Как пишет Зеркало недели, законопроект предлагает внести дополнения в закон Украины "О телекоммуникациях", согласно которым установка средств телекоммуникации на жилых объектах осуществляется на основании договора, заключенного между провайдером телекоммуникаций и владельцем объекта жилищного фонда. Самовольное установление технических средств телекоммуникаций на объектах жилищного фонда запрещается.

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Согласно дополнению к статье 150 (1) Кодекса Украины об административных правонарушениях, самовольная установка на объектах жилищного фонда технических средств телекоммуникации карается штрафом от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 8,5 тыс. грн до 17 тыс. грн).

Ответственными за самовольное размещение средств телекоммуникации на жилых домах депутаты предлагают сделать оператора или провайдера данных телекоммуникаций.