Завтра в Карпатах ожидается мокрый снег

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, на остальной территории умеренные дожди, ночью в Одесской, Николаевской, Кировоградской областях и в Крыму местами сильные дожди, лишь ночью в восточных, а днем в Житомирской, Киевской и Винницкой областях без существенных осадков.

Ветер западный (ночью в восточной половине южный), 7-12 м/с, на Левобережье и в южной части, днем и в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

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Температура ночью 4-9° тепла, днем 6-11° (в Карпатах ночью около 0°, днем 1-6° тепла); в южной и восточной части ночью 7-12°, днем 11-16°.

В Киеве и области в четверг ночью и утром дожди, днем без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с.

Температура по области ночью 4-9° тепла, днем 6-11°, в Киеве ночью 7-9° тепла, днем около 10°.