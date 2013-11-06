В Донецке милиционеры сбили пешехода

Как сообщили УНИАН сегодня в отделе по связям с общественностью главного управления МВД Украины в Донецкой области, 5 ноября около 18.00 в Куйбышевском районе Донецка произошло ДТП при участии служебного автомобиля Куйбышевского райотдела милиции. Следственно-оперативная группа двигалась на вызов граждан, и внезапно на проезжую часть вне пешеходного перехода на неосвещенном участке пути выскочил пешеход.

Водитель применил резкое торможение, чтобы избежать наезда на человека, но столкновение произошло, гражданин получил телесные повреждения. Сотрудники милиции оказали мужчине первую помощь и доставили в больницу.

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При медицинском осмотре гражданина с явными признаками алкогольного опьянения последний сообщил, что сам выбежал на дорогу, не убедившись в безопасности, претензий ни к кому не имеет.

Сведения о данном происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Следственную проверку проводит прокуратура Куйбышевского района Донецка.