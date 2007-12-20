Ахметов, Луческу и игроки «Шахтера» стали бурлаками-лапотниками (фото)

В офисе загородной спортивно-тренировочной базы донецкого "Шахтера" находится картина, написанная по мотивам знаменитого полотна великого Ильи Репина "Бурлаки на Волге".

Журналисты, побывавшие 19 декабря на брифинге президента клуба Рината Ахметова и его друга, российского композитора Игоря Крутого, по поводу ежегодной благотворительной акции "Шахтер" – детям!", могли лицезреть полотно во всей красе, сообщает Остров.

На первом плане картины изображены, само собой, "бурлаки" Ринат Ахметов, главный тренер Мирча Луческу и генеральный директор клуба Сергей Палкин. За ними тянет лямку команда.

Забавно, что на картине И. Репина присутствует 11 бурлаков – как раз по числу полевых футболистов. Однако, понятно, что замысел донецкого художника не мог не расширить число "игроков" до 19.

В одной из рецензий на картину сказано: "На картине Репина лапотники-бурлаки, несмотря на изнуряющий труд, не вызывают у зрителя жалости, да и не нуждаются в ней. Могучая внутренняя, пока еще не осознанная ими сила живет в них. И кажется, нет такой преграды, что могла бы встать на пути и сдержать ее"...