Ситуация на российско-украинской границе нормализовалась - ФТС РФ

Об этом сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ.

“Утром 5 ноября перед МАПП Новошахтинск Ростовской таможни ожидали таможенного оформления 30 грузовых транспортных средств, за прошедшие сутки оформлено – 88 фур. Перед МАПП Весело-Вознесенка Таганрогской таможни - 40 грузовиков, оформлено за сутки – 76. Перед МАПП Матвеев Курган Таганрогской таможни в очереди – 33 грузовых автомобиля, оформлено за сутки – 42”, - сказано в сообщении.

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ФТС РФ также отмечает, что всего за первую неделю в новых условиях через эти пункты пропуска проследовало 2486 грузовых автомобилей (в том числе: 1148 – на въезд в РФ, 1338 – на выезд из РФ).

Как напомнили в ФТС, с 28 октября 2013 года в регионе деятельности ЮТУ началась реализация требований ФТС России о применении мер обеспечения соблюдения таможенного транзита при помещении товаров под данную таможенную процедуру, в том числе и при перевозке товаров с применением книжки МДП. Несмотря на широкое освещение в течение нескольких месяцев данных нововведений в средствах массовой информации и обсуждение их непосредственно с заинтересованными лицами, не все участники внешнеэкономической деятельности (и в первую очередь, перевозчики) оказались готовы к изменениям правил транзитных перевозок. В результате уже 31 октября на российско-украинской границе образовалась очередь из грузовых автомобилей.

Южным таможенным управлением был предпринят ряд мер для разрешения ситуации (проводилась работа по расширению круга лиц, предоставляющих услуги от имени поручителей при таможенном транзите; водителям предлагали проследовать на ближайший ТЛТ для дальнейшего оформления; была предоставлена возможность воспользоваться таможенным сопровождением).

В настоящее время пропускная способность пунктов пропуска на российско-украинской границе полностью восстановлена.