Азаров надеется, что падение ВВП прекратится и год закончится с «терпимым дефицитом бюджета»

Премьер-министр Николай Азаров рассчитывает, что Украина завершит 2013 год с терпимым дефицитом бюджета, а спад ВВП будет преодолен. Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава правительства заявил, открывая заседание Всемирного экономического форума в Киеве.

«Мы рассчитываем на то, что в 2013 году мы не будет иметь спад ВВП и закончим год терпимым дефицитом бюджета», - сказал Азаров.

При этом он отметил, что Украина не испытывает проблем с выплатой долговых обязательств. «Мы расплачиваемся по долговым обязательствам. У нас нет проблем с выплатой внешних и внутренних догов», - сказал Азаров.

При этом премьер-министр подчеркнул, что достижения Украины отмечают на международном уровне. «Такая авторитетная организация как Международный валютный фонд отметила достаточно серьезный прогресс в отношении Украины, что для нас чрезвычайно важная оценка. Нам приятно отметить, что такой авторитетный финансовый орган как Всемирный банк, подводя итоги рейтинга Doing Business, отметил серьезное продвижение Украины в рамках этого рейтинга. За последние 2 года мы поднялись на 40 позиций и входим в число стран, которые сделали рывок в этом направлении», - отметил глава правительства.

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Как сообщал УНИАН, по информации Госстата, ВВП Украины по итогам третьего квартала демонстрирует спад пятый квартал подряд. Спад ВВП в годовом выражении (третий квартал 2013 к третьему кварталу 2012 года) составил 1,5%, по сравнению со вторым кварталом с учетом сезонного фактора спад ВВП замедлился до 0,4%.

Вместе с тем, международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Ratings Services прогнозирует рост реального ВВП Украины по итогам 2013 года на уровне 1% при прогнозном объеме номинального ВВП по итогам 2013 года на уровне 181 млрд долл.

Украина улучшила свои позиции в рейтинге Всемирного банка по легкости ведения бизнеса (Doing business - 2014) сразу на 25 пунктов – до 112 места. По итогам аналогичного рейтинга в 2013 году Украина занимала 137 место, но эта оценка была понижена до 140 места в связи с включением в рейтинг 4 новых стран.